ВТБ: российский рынок автокредитов вырос в 1,5 раза

На фоне роста цен на новые модели спрос потребителей все больше смещается в сторону подержанных автомобилей.

В целом по стране клиенты ВТБ заключили более 65 тыс. сделок на приобретение автомобилей почти на 73 млрд рублей (+40%). Омичи оформили автокредитов в ВТБ также на 40% больше, чем годом ранее. Чаще всего клиенты приобретают автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16%, до 1,1 млн рублей.

На фоне наблюдающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них спрос клиентов все больше смещается в сторону кредитов на подержанные машины. По итогам 3 кварталов наибольшую динамику в 2,5 раза в портфеле ВТБ показали беззалоговые автокредиты, продажи кредитов на подержанные машины выросли на 60%, на новые авто - на треть.

Вдвое увеличился спрос на рефинансирование автокредитов сторонних банков - около 1,7 тыс. заемщиков других банков снизили платежную нагрузку за счет перевода кредита в ВТБ в объеме 1,4 млрд рублей.

«По нашим прогнозам, в октябре темпы роста рынка автокредитования замедлятся, но все же составят около 30% к прошлому октябрю, что лишь на 3 п.п ниже динамики сентября. Сложившаяся ситуация продолжит «подогревать» интерес клиентов к подержанным автомобилям. Уже сейчас динамика их продаж выше, чем в сегменте новых моделей. С учетом изменения потребительского спроса мы готовим выгодные предложения для «вторичного» рынка и в ближайшее время представим их нашим клиентам», - заявил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.

По данным аналитика ВТБ Капитал Владимира Беспалова, российский рынок продаж автомобилей снижается уже три месяца подряд по отношению к прошлому году, причем темпы падения ускоряются. Эксперт полагает, что отрицательная динамика сохранится как минимум до конца текущего года. Но целом продажи автомобилей в России, по оценкам аналитика все же вырастут на 5% по отношению к прошлому году благодаря высоким показателям первого полугодия.

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