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Общество11 октября 2021 12:26

В омском парке Победы разрешили застройку

Правда, строить там можно далеко не все
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске с 2015 года парк Победы напротив «Птичьей гавани» признан особо охраняемой территорией. В нее входят сам парк и остров Кировский. После планов нескольких частных фирм застроить территорию санаториями и возмущений общественности, парк и признали особо охраняемой территорией и объединили в рекреационный комплекс «Прибрежный».

Как следует из указа, подписанного временно исполняющим обязанности мэра Омска Фоминым, в «Прибрежном» частично разрешат застройку. В хозяйственной части можно будет поставить гаражи, объекты для обслуживания парка и административные помещения. В части, отведенной под рекреацию можно поставить спортплощадки, оборудовать экотропы и объекты природно-познавательного туризма.

Все также под запретом останутся коттеджи, торговые центры и другие хозяйственные и жилые объекты, которые не предназначены для осуществления деятельности в особо охраняемых зонах.