Омич сам нашел угнанный у его жены BMW

Полицейские быстро задержали угонщика иномарки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратилась 31-летняя омичка. Она заявила об угоне новенькой BMW X6 прошлогоднего выпуска. Ущерб оценили в 6 миллионов рублей. Женщина рассказала, что оставила машину у торгового центра на улице 70 лет Октября и пошла по магазинам, а когда вернулась, машины уже не было. Пока жена была в полиции, ее муж решил сам попробовать найти автомобиль. Он воспользовался геолокацией, которая показала, что искать иномарку стоит на улице Добровольского. На видеорегистратор попал момент встречи угонщика и владельца. Первый без слов понял, что ему грозит, поэтому предпочел спасаться бегством. Но мужчина запомнил приметы преступника и передал их следователем.

Угонщика удалось быстро найти. Им оказался ранее судимый 30-летний омич из Кировского округа. Он рассказала, что угнать иномарку помогла забывчивость его владелицы. Женщина оставила брелок на сидении, а машину не закрыла. Мужчина сел в салон, с кнопки завел двигатель и поехал кататься, прихватив с собой приятеля. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.