Лаборатории АО «Транснефть - Западная Сибирь» выполнили за 9 месяцев около 28 тыс. экоисследований

За этот период собственными силами эколого-аналитических лабораторий предприятия был осуществлен отбор 7,8 тыс. проб и выполнены 27,8 тыс. исследований атмосферного воздуха, питьевой воды, сточных и подземных вод, почвы и донных отложений в больших и малых водоемах. По результатам проведенных исследований отклонений от предельно-допустимых нормативов выявлено не было.

Приоритетное внимание уделяется материально-техническому оснащению лабораторий и повышению профессиональных компетенций сотрудников. С января по сентябрь 2021 года на приобретение реактивов было выделено более 2 млн рублей, еще около 780 тыс. рублей направлено на закупку нового современного оборудования. Были приобретены анализатор жидкости и прибор вакуумного фильтрования для аналитической лаборатории Рыбинской линейной производственно-диспетчерской станции.

Сотрудники лабораторий проходили обучение по направлению «Внедрение системы менеджмента качества в практическую деятельность испытательных лабораторий на основе ГОСТ ISO/IEC 17025». До конца года проверка на соответствие требованиям государственных стандартов будет проведена в шести эколого-аналитических лабораториях предприятия.