Новую дорогу по улице Чехова сдадут через месяц

Закончить дорогу обещают к середине ноября. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Омске о строительстве новой дороги на улице Чехова рядом с отремонтированной набережной Оми заговорили почти год назад. Сейчас там проходят работы по ее строительству. Контракт с подрядчиком ООО «СибРос» заключили в конце июля. Сейчас согласовывают документацию на строительство и подготавливают площадку. Как уточнили в пресс-службе мэрии, сейчас строители уже закончили перенос подземных коммуникаций и приступили к обустройству ливневой канализации и тротуаров.

По контракту сдать объект подрядчики должны к 15 ноября, а сейчас его готовность составляет всего 16%. Чтобы доделать все у строителей есть около месяца.