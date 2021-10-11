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Общество11 октября 2021 10:41

Новую дорогу по улице Чехова сдадут через месяц

Сейчас там обустраивают ливневки и тротуары
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Закончить дорогу обещают к середине ноября.

Закончить дорогу обещают к середине ноября.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Омске о строительстве новой дороги на улице Чехова рядом с отремонтированной набережной Оми заговорили почти год назад. Сейчас там проходят работы по ее строительству. Контракт с подрядчиком ООО «СибРос» заключили в конце июля. Сейчас согласовывают документацию на строительство и подготавливают площадку. Как уточнили в пресс-службе мэрии, сейчас строители уже закончили перенос подземных коммуникаций и приступили к обустройству ливневой канализации и тротуаров.

По контракту сдать объект подрядчики должны к 15 ноября, а сейчас его готовность составляет всего 16%. Чтобы доделать все у строителей есть около месяца.