В Омске от гриппа привили всех детей и беременных

Омичей активно прививают от гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске проходит не только прививочная компания от ковида, но и от гриппа. Сейчас, как отмечают медики, как раз сезон для этой болезни.

По данным омского минздрава, на 100% привили детей до 3 лет, это 5000 малышей, и всех беременных, это 500 женщин. Также почти полностью привились медицинские работники и работники системы образования. Среди каждой из этих групп осталось около 1000 не привитых.

Также отмечают, что довольно активно в вакцинации от гриппа участвуют студенты и пожилые омичи старше 60. Для последних, по наблюдениям медиков, это наиболее важная прививка, так как последствия гриппа могут сильно сказаться на состоянии легких, сердца и сосудов.

Чтобы поставить прививку от гриппа взрослым омичам достаточно обратиться в поликлинику с паспортом, полисом и СНИЛС. Детей преимущественно прививают в образовательных учреждениях.