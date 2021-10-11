На Ленина в центре Омска высадили голубые ели

Перед зданием уже посадили новые деревья. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Быстро решился вопрос с деревьями на улице Ленина перед зданием ФСБ. Еще летом одобрили снос 15 лиственниц, которые росли там уже много лет. Но со сносом не торопились. Все произошло спустя несколько месяцев. На минувших выходных омичи поделились фотографиями, на которых деревьев перед зданием уже не было, а рабочие продолжали укладывать тротуарную плитку. Когда должны был появиться новые деревья, не сообщалось.

Сегодня стало известно, что голубые ели уже заняли место на улице. Крупномеры высадили на месте старых лиственниц.

- Мероприятия по высадке пятнадцати елей колючих проводились накануне — 10 октября. Применялся крупномерный посадочный материал от местных поставщиков: согласно условиям договора подрядчик использовал деревья с земляным комом и высотой до четырех метров, - отметили в мэрии.

Сама реконструкция здания и прилегающей территории еще не закончена. Ее планируют провести в несколько этапов и закончить в 2023 году.