Омские безмасочники заплатили более 41 миллиона рублей штрафов

В Омске многие продолжают игнорировать ношение масок в общественных местах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжает действовать режим повышенной готовности, также омичи все еще должны соблюдать масочный режим. Каждую неделю за этим продолжают следить с помощью специальных рейдов.

Как сообщают в министерстве региональной безопасности, за прошлую неделю в Омске поймали 247 нарушителей. 135 из них оказались без маски в общественном транспорте, а 112 в торговых центрах. Они отказались надевать маски, за что на граждан завели административные протоколы. Еще с 300 людьми провели профилактические беседы.

За все время пандемии в Омске завели 2 553 административных дела за нарушения на транспорте, 17 769 на обычных омичей и 387 на предпринимателей. Общая сумма штрафов уже превысила 41 миллион рублей.