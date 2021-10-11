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Общество11 октября 2021 7:23

Плитку, которую воровал омич в сквере, начали снимать до него

Ее собиралась менять окружная администрация
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич воровал старую плитку, которую рабочие начали снимать еще неделю назад.

Омич воровал старую плитку, которую рабочие начали снимать еще неделю назад.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На выходных многих омичей возмутил поступок мужчины, который попал на видео. Неизвестный в недавно отремонтированном сквере «Красной звезды» разбирал дорожку из плитки и уносил ее с собой. Многие предполагали, что плитку еще не успели до конца выложить. В мэрии пообещали разобраться в произошедшем.

Оказалось, что это старый тротуар. Рабочие уже начинали там работы по демонтажу плитки в рамках подготовки к следующем этапу реконструкции, но не успели закончить. Омич просто воспользовался ситуацией.

- К демонтажу тротуарной плитки рабочие ДЭУ Ленинского округа приступили неделю назад, в ближайшие дни разбор плитки и поребриков будет завершен. До момента следующего этапа благоустройства участок будет отсыпан грунтом. К сожалению, некоторые особо предприимчивые и недобросовестные омичи пользуются моментом, когда на объекте отсутствуют рабочие, и уносят часть материалов в неизвестном направлении, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе управления дорожного хозяйства.