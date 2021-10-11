В омском сквере проведут проверку из-за кражи тротуарной плитки

Напомним, что накануне в сети появилось видео, на котором мужчина набирает в сумку тротуарную плитку и уносит к себе в автомобиль. Все это происходит в сквере "Красная звезда", в районе Порт-Артур. Эту территорию совсем недавно отремонтировали и привели в порядок. В соцсетях, где было опубликовано видео, омичи возмутились таким поступком мужчины. Очевидцы отмечали, что омич никого не стеснялся и носил плитку несколько раз.

В администрации обратили внимание на проблему и пообещали разобраться.

- По случаю с тротуарной плиткой администрацией города Омска в сквере "Красной звезды" будет проведена проверка, - сообщили в пресс-службе мэрии.