У здания омского ФСБ снесли лиственницы

Деревья уже снесли. На их мете должны высадить голубые ели.

О том, что 15 лиственниц в центре Омска хотят снести заговорили еще в августе. Тогда же получили одобрение от "зеленой" комиссии. Отмечали, что деревья уже старые и их планируют заменить. Совсем недавно стало известно, что на месте лиственниц появятся довольно редкие голубые ели. О точных сроках сноса не было известно.

Вот так сейчас выглядит площадь перед зданием ФСБ. Фото: ВКонтакте

Омичи в соцсетях поделились фото со спиленными деревьями. Теперь здание ФСБ хорошо видно, но без привычных деревьев улица выглядит пустовато. Видно, что еще предстоит положить тротуарную плитку, а к ремонту фасада и вовсе приступят в следующем году. Когда высадят новые ели, не известно. Но обычно это финальный этап реконструкции. Поэтому можно предположить, что без деревьев улица Ленина простоит еще как минимум год.