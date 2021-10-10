Омича поймали за кражей тротуарной плитки

Одна из омичек в соцсетях рассказала, что в недавно отремонтированном сквере в районе Порт-Артур неизвестный мужчина решил разобрать тротуар.

- Мужчина в форме с черной сумкой разбирает дорожку из тротуарной плитки. Складывает несколько штук в сумку, и уносит в автомобиль рядом припаркованный, - написала омичка. В подтверждение своих слов женщина сняла видео. Действительно, мужчина выковыривает несколько плиток, складывает в сумку и уносит. Омичка отмечает, что мужчина уже успел сделать не один подход к дорожке.

В комментариях омичи осудили поступок мужчины, но и действия автора у некоторых омичей не вызвали отклика. Многие считают, что претензии можно было высказать воришке прямо на месте.