Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2021 10:03

Омича поймали за кражей тротуарной плитки

Один из прохожих заметил, как неизвестный разбирает мощеную дорожку
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Одна из омичек в соцсетях рассказала, что в недавно отремонтированном сквере в районе Порт-Артур неизвестный мужчина решил разобрать тротуар.

- Мужчина в форме с черной сумкой разбирает дорожку из тротуарной плитки. Складывает несколько штук в сумку, и уносит в автомобиль рядом припаркованный, - написала омичка. В подтверждение своих слов женщина сняла видео. Действительно, мужчина выковыривает несколько плиток, складывает в сумку и уносит. Омичка отмечает, что мужчина уже успел сделать не один подход к дорожке.

В комментариях омичи осудили поступок мужчины, но и действия автора у некоторых омичей не вызвали отклика. Многие считают, что претензии можно было высказать воришке прямо на месте.

Смотреть видеосюжет
Омич крадет тротуарную плитку
Омич крадет тротуарную плитку
Видео: ЧП Омск