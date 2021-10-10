В Омске поймали серийного похитителя электроинструментов из автомобилей

Омич вскрывал автомобили и крал инструменты. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Омские полицейские поймали мужчину, которого подозревают в нескольких кражах из автомобилей на Левом берегу.

Все началось с заявления владельца ВАЗ-211440, проживающего на улице Крупской. Он рассказал, что ночью кто-то вскрыл багажник и украл перфоратор. Следом на похожее преступление пожаловался автовладелец с улицы Взлетная. У него из машины пропали штроборез и пылесос. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей.

Полицейским удалось найти свидетелей и выйти на след вора. Им оказался 41-летний ранее судимый за кражи житель Советского округа. Мужчина признался в кражах и рассказал, что инструменты продал случайным прохожим. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы, таке проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.