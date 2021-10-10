Суд обязал «Стройбетон» построить детские сады и школу в Амуре-2

Уже третий суд обязывает "Стройбетон" построить детсады и школу в Амуре-2. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже почти год тянутся судебные тяжбы между департаментом имущественных отношений Омска и компанией "Стройбетон". А все из-за непостроенных в поселке Амур-2 социальных объектов. Договор аренды земельных участков с подрядчиком мэрия заключила в 2008 году. По его условиям до 2017 "Стройбенот" должен был разработать проект и построить жилой комплекс с двумя детскими садами, школой и сквером. Частично застройщик свои обязательства выполнил. Но вые дома в Амуре-2 появились быстро, а вот с социальными объектами вышла заминка. Их до сих пор никто не возвел.

В 2020 году департамент напомнил застройщику об оставшихся обязательствах и обратился в суд. В марте 2021 года Арбитражный суд обязал "Стройбетон" достроить в микрорайоне два садика на 140 мест, школу на 900 мест и парк. Но фирма подала апелляцию , а потом и кассацию. Но, как стало известно, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил кассационную жалобу без удовлетворения. В силе остаются решения судов других инстанций о достройке соцобъектов. Но и это может быть не концом судебных тяжб. У "Стройбетона" есть возможность в течение двух месяцев обратиться в Верховный суд.