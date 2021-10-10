Неделя в Омске начнется с похолодания и снега

К началу рабочей недели омичам лучше приготовить одежду потеплее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выходные порадовали омичей теплой и сухой погодой. Только местами по области прошли небольшие осадки. Но начало рабочей недели не продолжит эту тенденцию.

Как сообщают синоптики, в Омске резко похолодает. Уже в понедельник температура опустится до +4 градусов днем, а ночью и вовсе может опуститься до -6 градусов. Во вторник и среду к похолоданию добавятся осадки. Прогнозируют преимущественно дождь, но местами уже может пройти снег.

К счастью, такая погода продлится всего несколько дней. По долгосрочным прогнозам, конец недели будет теплым. Температура снова вернется на отметку +12 градусов, а осадки прекратятся.