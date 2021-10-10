В Омске начали выдавать автомобильные номера с кодом 155

Тем, кто подал заявку онлайн, уже выдают номера с новым кодом региона. Фото: ВКонтакте

Немало удивился омич, когда пришел забирать автомобильные номера. Вместо привычных 55 на месте кода региона красовалось число 155. Фото новых номеров омич поделился в соцсетях.

Как объяснили в Госавтоинспекции, номера с кодом региона 55 подходят к концу. Теперь к старому числу добавится единица. Номера с новым кодом с 8 октября начали выдавать водителям, которые оформили заявку на их получение онлайн. Тем, кто решит получить номера лично, еще некоторое время будут выдавать номера с двузначным кодом.

В комментариях мнения омичей разделились. Кто-то уверен, что 55 код выглядел лучше, кто-то предполагал, что новый код будет красивым - 555, а кто-то считает, что это совершенно не важно. Добавим, что выдача номеров с новым кодом региона уже давняя практика, в Москве, например, такие номера появились почти 16 лет назад из-за большого количества автомобилей. Теперь очередь дошла и до Омска.