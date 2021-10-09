Омичка вышла из тюрьмы и убила жену сына

В деле будут разбираться следователи следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

С повинной в полицию пришла 56-летняя омичка. Женщина рассказала, что убила невестку.

В ходе следствия установили, что женщина в августе 2021 года освободилась из колонии и приехала к сыну, чтобы погостить. Некоторое время все было спокойно. Подозреваемая вместе с родственниками несколько дней выпивала и отдыхала. Трагедия произошла утром 8 октября. Сын омички ушел спать, оставив мать и 37-летнюю жену наедине. Женщины продолжила застолье, но меду ними вспыхнул конфликт. женщина схватила нож и в разгар ссоры ударила невестку в горло. Женщина скончалась на месте, а подозреваемая сама пошла в полицию.

- В настоящее время подозреваемая задержана, сегодня Ленинский районный суд г.Омска рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - уточнили в пресс-службе следственного комитета.