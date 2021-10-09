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Общество9 октября 2021 8:55

В Омской области на неделю закрыли железнодорожный переезд

Это время необходимо для ремонта
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Переезд закроют из-за ремонта.

Переезд закроют из-за ремонта.

Фото: Виталий КАРНАУХ

Неделю в Омской области будет закрыт железнодорожный переезд на дороге Русская Поляна - Харламово. Как уточняют в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги это связано с ремонтными работами. Они будут проходить между станциями Фадино и Стрела. Перекрытие продлится с 21:00 7 октября до 21:00 15 октября.

Также омичей и жителей области предупреждают, что частично будет перекрыт переезд на 55 километре ПК7. Он находится недалеко от поселка Таврическое. Там ограничения в движении будет чередоваться с обычным режимом работы переезда.