В Омской области на неделю закрыли железнодорожный переезд

Переезд закроют из-за ремонта. Фото: Виталий КАРНАУХ

Неделю в Омской области будет закрыт железнодорожный переезд на дороге Русская Поляна - Харламово. Как уточняют в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги это связано с ремонтными работами. Они будут проходить между станциями Фадино и Стрела. Перекрытие продлится с 21:00 7 октября до 21:00 15 октября.

Также омичей и жителей области предупреждают, что частично будет перекрыт переезд на 55 километре ПК7. Он находится недалеко от поселка Таврическое. Там ограничения в движении будет чередоваться с обычным режимом работы переезда.