Омич с черенком от лопаты украл цветы и подарил их кондуктору

Омич хотел подарить букет девушке, но так и не донес его. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратилась работница цветочного магазина на улице 33 Северная. Она рассказала, что к ней зашел покупатель и попросил составить букет из 7 красных роз. Когда девушка закончила и озвучила сумму, покупатель подошел ближе, достал что-то похожее на оружие и приказал отдать все деньги. Флорист испугалась и даже не успела рассмотреть, чем именно ей угрожали. Она отдала грабителю 5 тысяч рублей и собранный букет.

Полицейские сразу приступили к поискам. Недалеко от магазина в траве нашлось орудие преступления, оказалось, угрожал грабитель обломком черенка от лопаты. Вскоре после этого нашли и самого грабителя. Им оказался ранее судимый за хранение и подготовку к сбыту наркотиков омич.

Он зашел в магазин, чтобы купить букет своей девушке, но денег при себе не было, поэтому он решил их украсть. За 5 тысяч он выкупил заложенный в ломбарде телефон, а букет до девушки так и не донес, подарив его кондуктору в автобусе. Теперь романтику грозит уголовное дело за разбой. Суд уже принял решение о его заключении под стражу.