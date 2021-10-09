В Омске на набережной сбили сразу троих пешеходов

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне в центре Омска на Иртышской набережной произошло ДТП с пострадавшими. Работавшие на месте сотрудники Госавтоинспекции предварительно восстановили картину произошедшего.

ДТП произошло днем 8 октября около 15:15. В это время 84-летний водитель "Тойота Тецлер" двигался по Иртышской набережной и на пешеходном переходе неподалеку от Ленинского рынка сбил 13-летнюю девочку. Из-за резкого торможения его пришлось объезжать другому водителю на "Тойоте Камри". Из-за этого второй водитель совершил наезд на женщину, которая также шла по переходу. В момент столкновения омичка несла на руках 3-летнего ребенка.

Как уточняют полицейские, всем пешеходам понадобилась медицинская помощь. Их с места аварии забрали медики. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.