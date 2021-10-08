Омич заливал соседей несколько дней, отказываясь пускать слесарей в квартиру

Омич сам заявил о протечке, но пустить слесарей отказался. Попасть в квартиру рабочим удалось только после суда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти в безвыходной ситуации оказались сотрудники одной из управляющих компаний. К ним обратился житель дома на улице Менделеева. Мужчина заявил, что у него протекает батарея. Чтобы не допустить аварии слесари оперативно приехали на вызов, о вот в квартиру их не пустили. Мужчина был дома, но открыть дверь отказался. Он вообще не собирался пускать сотрудников управляющей компании в квартиру.

Чтобы решить этот вопрос компании пришлось обратиться в суд. Суд обязал омича предоставить доступ управляющей компании в квартиру для проведения ремонта. Следить за исполнением решения поручили судебным приставам. Когда слесари вместе с приставом пришли к омичу, он все также отказывался пускать их в квартиру, о после беседы понял, что может заплатить штраф, если продолжит отказываться. Течь устранили, а мужчина даже остался доволен ремонтом, отметили в пресс-службе УФССП.