Появились фото, как выглядит омский ТЮЗ во время реконструкции

Сейчас в ТЮЗе проходит капремонт. Рабочие полностью сняли старую отделку и вынесли мебель. А у омичей есть редкая возможность взглянуть на "голую" сцену.

В этом году на капитальный ремонт закрылся любимый многими омичами ТЮЗ. Труппа продолжает выступать на сценах других театров, а в здании начался капитальный ремонт. Снаружи изменений не видно, потому что все работы сейчас происходят внутри. Рабочие уже успели демонтировать оборудование и снять отделку в зрительном зале и фойе. К черновой отделке пока не приступили, так как в гримерках артистов еще идут электромонтажные работы.

Отделку сняли уже по всему зданию. В этом году были запланированы именно черновые работы. Фото: министерство культуры Омской области

– Работы, которые сейчас ведутся в театре в рамках капремонта, пока не видны омичам, однако, первый этап очень важен, так как позволяет подготовить здание к началу следующих работ, – рассказал директор театра Михаил Мальцев.

По плану к ремонту фасада приступят только в 2022 году. В том же году его должны полностью завершить, а в 2023 году возьмутся за чистовую отделку внутри помещений, развесят оборудование и расставят мебель.