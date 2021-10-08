Омич подстрелил рабочего, разбиравшего старое здание фермы

Именно это заброшенное здание стало поводом для стрельбы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Крутинском районе Омской области местного жителя задержали за стрельбу в людей. Не выдержал сельчанин того, что рабочие приступили к сносу старой фермы.

Большое полуразрушенное здание находилось неподалеку от села. Его давно никто не использовал, поэтому от строения осталась только крыша. Сельчанин постоянно пас коров рядом с фермой, и животные могли укрыться от солнца под крышей. Поэтому, когда ферму решили снести, мужчина негодовал. Он взял охотничье ружье Иж-18 и отправился к ферме. Там двое рабочих по контракту с местной администрацией уже приступили к сносу. Рассерженный сельчанин наставил на них оружие и попросил прекратить. Один из пострадавших хотел решить все миром, поэтому пошел к сельчанину, попросив опустить оружие. Вместо этого мужчина выстрелил и попал пострадавшему в ногу. Сразу же он стал целиться во второго, но он успел выбежать и спрятаться во дворе. Напоследок сельчанин выстрелил в топливный бак машины потерпевших и ушел.

Как отмечают в полиции, задержали стрелка в селе. Полицию вызвал раненный. Сельчанин в ходе следствия свою вину признал. Теперь ему грозит 3 года тюрьмы за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и угрозу убийством.