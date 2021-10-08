Ночью под Омском поймали пьяного водителя

Омич вышел из машины к полицейским и утверждал, что за рулем не сидел. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

В поселке Красный Яр Любинского района патрульные заметили странный автомобиль. Он постоянно петлял по дороге, из-за чего полицейские предположили, что водитель пьян. Когда автомобиль удалось остановить, водитель вышел из салона, и сомнений не осталось – мужчина подшофе, но признать это он отказался. От освидетельствования омич отказался и даже утверждал, что за рулем не находился.

- Зачем вы меня задержали? Я вышел из дома, а вы меня схватили и в район привезли. Зачем я вам нужен? Я вообще за рулем не был, - настаивал мужчина при освидетельствовании.

Ему предложили пройти тест на месте, но он отказался.

- Не буду ничего проходить. Обманете меня еще, простого человека, - отказался он.

Как уточнили в пресс-службе полиции, мужчину все же отстранили от управления автомобилем, машину отравили на штрафстоянку. На нарушителя завели административное дело. Ему грозит крупный штраф и лишение прав.