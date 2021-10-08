В Омской области на пожаре погиб пенсионер

После пожара проверку начал следственный комитет по Омской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в деревне Копейкино в Омской области. Там поздним вечером в 23:30 6 октября, вспыхнул частный дом. Повезло, что огонь не затронул соседние дома, но последствия пожара оказались серьезными для его владельцев. В доме проживал 60-летний мужчина и его сын.

Пенсионера не успели спаси, к сожалению, мужчина скончался при пожаре, а вот за жизнь его 29-летнего сына боролись медики. Он попал в больницу с признаками отравления угарным газом. Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, по факту произошедшего начата проверка. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.