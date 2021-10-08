В недострое на проспекте Мира в Омске откроют «Grand hotel Omsk»

В Омске на проспекте Мира все же появится пятизвездочный отель. Фото: 2ГИС

Многим омичам знакомо здание на проспекте Мира у Телецентра. Стройка там началась в 2007 году, здание почти закончили, но дело остановилось из-за кризиса. Чуть позже здание продали и его собственником стала компания ООО «Л-Финанс». Недавно в сети появилось объявление о том, что здание планируют продать за 110 миллионов. Оказалось, что это объявление было фэйком.

- Проект живой, рабочий, мы им активно занимаемся, я уже полтора месяца нахожусь в Омске, - рассказал генеральный директор ООО «Л-Финанс» Карен Григорян «Коммерческим Вестям». - Сейчас мы ждем результатов экспертизы проектной документации и получения разрешения на строительство. В декабре планируем выйти на площадку.

Сначала здесь планировали открыть отель под брендом Hillton, но сейчас заключили контракт с другой сетью, рассказал Григорян. Пока известно, что отель будет называться «GRAND HOTEL OMSK». В отеле будут помимо обычных номеров еще номера люкс и президентский номер. Также постояльцам будут доступны бассейн, зона спа, лаунж-бар и лобби-бар.