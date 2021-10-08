На «Зеленом острове» начали собирать новое колесо обозрения

В Омском парке начали монтировать колесо обозрения. Фото: "Омский центр городской среды"

В омском парке «Зеленый остров» проходит масштабная реконструкция. Обновить хотят не только сам парк, но и несколько аттракционов. Одним из них стало колесо обозрения. Новый аттракцион уже начали устанавливать, рассказали в «Омском центре городской среды». Рабочие начали монтировать опоры будущего колеса на подготовленной площадке.

Напомним, что место арендовал предприниматель. Он планирует поставить аттракцион, которым можно будет пользоваться в любое время года. До этого в Омске были только колеса обозрения с открытыми кабинками, которые модно было использовать только в теплое время года. В новом же аттракционе кабинки буду закрытыми, внутри будут работать кондиционеры летом и отопление зимой.