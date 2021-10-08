В Омске на улице 1-я Станционная появилась новая остановка

К новой остановке также оборудовали подходы. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске на улице 1-я Станционная появится новая остановка. Ее уже закончили обустраивать, сделали асфальтированные подходы, установили новый пешеходный переход и установили остановочный павильон. Место для остановки выбрали не случайно. Совсем рядом там строится детский сад, теперь туда будет удобно добираться на общественном транспорте.

Несмотря на то, что остановка уже готова, останавливаться на ней общественный транспорт начнет только на следующей неделе. Как уточнили в пресс-службе мэрии, с 15 октября на остановке будут работать маршруты № 64, 89, 353. Все они идут в сторону поселка 7-й Кирпичный.