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Общество8 октября 2021 8:56

В Омской области ребенку-инвалиду выделили квартиру без газа и горячей воды

Получить нормальное жилье удалось только после вмешательства прокуратуры
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Семья получила жилье, радости от новоселья не испытала.

Семья получила жилье, радости от новоселья не испытала.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москаленском районе Омской области в безвыходной ситуации оказалась семья с ребенком-инвалидом. Они должны были получить квартиру по социальному найму. И жилье выделили, но жить там просто невозможно. Помимо того, что квартира находится на втором этаже, а девочка-инвалид испытывает трудности с передвижением, там еще и не оказалось централизованного газоснабжения и горячей воды. Проживать в таких условия невозможно.

По этому факту прокуратура провела проверку и вынесла представление главе Москаленского района с требованием заменить жилье для нуждающейся семьи. Там должно быть все необходимое для проживания.