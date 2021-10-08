Омичей ждут теплые и снежные выходные

Несмотря на теплую погоду, в Омске будет идти снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последние несколько дней погода разует омичей. Днем заметно потеплело, нет осадков и светит солнце. По прогнозам синоптиков относительно теплая погода сохранится и а выходных.

Как отмечают в Обь-Иртышском УГМС, в субботу днем воздух прогреется до +14 градусов, а местами возможны осадки в виде мокрого снега. В воскресенье немного похолодает, до +10 градусов и также возможен снег. Ночи в выходные тоже будут относительно теплыми, обещают до +5 градусов.

А вот в начале недели в регион придут активные осадки, и температура упадет до +5 днем.