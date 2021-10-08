Омская область возьмет в кредит 13,8 миллиардов для строительства аэропорта «Омск-Федоровка»

Сейчас в Омске продолжает действовать старый аэропорт, находящийся в черте города. Фото: Евгений Цуприк

В Омске уже давно не утихают разговоры вокруг нового аэропорта «Омск-Федоровка». Проект, как и многие другие, начали, но завершить так и не смогли. Он стал недостроем. К вопросу завершения строительства неоднократно возвращались, но пока конкретных подвижек в этом не было.

Стало известно, что Омская область подала заявку на кредит в 13,8 миллиардов. Эти деньги планируют потратить на строительство аэропорта.

- Омская область предложила заявку по строительству аэропорта «Омск-Федоровка». Потребность в инфраструктурном кредите заявлена в размере 13,8 млрд рублей, это существенно выше, чем лимит по региону, и заявка будет рассматриваться на конкурсной основе, - отметили в пресс-службе правительства.

Также известно, что Минстрой уже выдал положительное заключение по заявке. Чтобы получить средства нужно получить одобрение Правительственной комиссии по региональному развитию.