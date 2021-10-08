Проект омской поликлиники на 900 посещений, который не прошел госэкспертизу, отправят на доработку

Ранее мы уже рассказывали о том, что госэкспертизу не прошел проект новой поликлиники онкологического диспансера в Омске. Документацию подготовила фирма ООО «Центральная Инжиниринговая Компания», но эксперты проект на приняли. Поликлинику должны начать строить на улице Завертяева. В новом корпусе планируют разметить кроме поликлиники на 900 посещений еще два отделения больницы.

В минстрое подчеркнули, что сейчас с подрядчиком, сорвавшим сроки проектирования, ведется претензионная работа, а также компания за свой счет выполнит корректировку в документах.

- По объекту «Строительство лечебного корпуса на 120 коек с поликлиникой на 900 посещений в смену по ул. Завертяева, д. 9/1, г. Омск» 5 октября 2021 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Проектной организацией планируется осуществить корректировку проектно-сметной документации для повторного направления на государственную экспертизу за счет собственных средств. В настоящее время предусмотрены бюджетные ассигнования, необходимые для оплаты проектно-изыскательских и прочих работ и услуг, но направлены они будут только после прохождения госэкспертизы. Средства федерального бюджета с целью финансирования строительства объекта не предусмотрены, - отметили в министерстве.