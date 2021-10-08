«Привет, Омк!»: Вандалы сломали букву «С» у вывески в Советском парке

ФОТО: РИА Омск-Информ

Неприятную находку обнаружили омичи в Советском парке. Там с фотозоны, где написано "Привет, Омск!" исчезла буква "С". Жители сразу подумали, что часть вывески украли неизвестные вандалы. Зачем им это - загадка. Фото из парка выложили журналисты РИА "Омск-Информ". Однако позже в мэрии рассказали: букву не украли, а повредили хулиганы.

Сейчас возле фотозоны висят сигнальные ленты и записка о проведении ремонтных работ. Теперь фирме, проводящей благоустройство парка, придется чинить букву "С". Сколько это займет времени, непонятно. Неясно и обращалась ли администрация в полицию по поводу инцидента. Комментариев от парка не поступало.