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Общество8 октября 2021 5:59

«Привет, Омк!»: Вандалы сломали букву «С» у вывески в Советском парке

Зачем хулиганы это сделали - непонятно
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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ФОТО: РИА Омск-Информ

ФОТО: РИА Омск-Информ

Неприятную находку обнаружили омичи в Советском парке. Там с фотозоны, где написано "Привет, Омск!" исчезла буква "С". Жители сразу подумали, что часть вывески украли неизвестные вандалы. Зачем им это - загадка. Фото из парка выложили журналисты РИА "Омск-Информ". Однако позже в мэрии рассказали: букву не украли, а повредили хулиганы.

Сейчас возле фотозоны висят сигнальные ленты и записка о проведении ремонтных работ. Теперь фирме, проводящей благоустройство парка, придется чинить букву "С". Сколько это займет времени, непонятно. Неясно и обращалась ли администрация в полицию по поводу инцидента. Комментариев от парка не поступало.