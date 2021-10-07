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Общество7 октября 2021 14:53

В омском дептрансе объяснили, почему не хватает общественного транспорта

Горожане часто жалуются на долгое ожидание транспорта
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Молодые водители не хотят работать на общественном транспорте.

Молодые водители не хотят работать на общественном транспорте.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичи часто жалуются на нехватку общественного транспорта. Такие жалобы периодически появляются в сети. Омичи отмечают, что интервальность движения оставляет желать лучшего. Стоять приходится долго, а потом ехать в набитом автобусе или маршрутке. Об одной из причин этого рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

- И у муниципальных, и у частных перевозчиков есть общая проблема – нехватка водительского состава. Молодые не бегут устраиваться водителями. Скорее всего из-за низкой зарплаты. Несмотря на то, что мы провели в этом году индексирование, ее уровень все равно оставляет желать лучшего, - отметил Кормилец.

Также он упомянул, что по разным причинам многие машины не выходят в линию. Максимальное количество водителей работает в утренние часы пик, а в обед и даже вечером они потом не работают.