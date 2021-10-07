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Общество7 октября 2021 14:36

В Омске поймали 4 иностранцев-наркокурьеров

Все они работали на один магазин
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Все закладчики работали на один магазин.

Все закладчики работали на один магазин.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске в разных местах поймали сразу четырех иностранцев с наркотиками. Одного из них задержали на остановке «Сыропятский тракт». 31-летний мужчина попытался избежать ответственности, попросив приятельницу взять пакет с наркотиками себе. Но это не помогло. Мужчину задержали, а у него дома нашли 150 граммов мефидрона для продажи. Еще двух парней 21 и 22 лет поймали на заправке на выезде из города. При себе у иностранцев нашли 35 граммов героина, которые были расфасованы на разовые дозы для продажи. Последнего наркокурьера задержали в Омском районе. 20-летний молодой человек готовился оборудовать закладки. 30 граммов мефедрона разовыми дозами он планировал продать через закладки.

В полиции предполагают, что все наркокурьеры работали на один интернет-магазин. Сейчас все задержанные находятся под стражей, на них возбудили дела за покушение на распространение наркотиков.