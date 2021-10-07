В Омске за сутки ковидом заболели 375 человек

В Омской области ковид продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в Омской области, по данным медиков, зарегистрировали 375 случаев заражения ковидом. С начала пандемии в регионе насчитали 87 041 заболевшего.

Выздоровели всего 126 за день. Эти показатели заметно ниже тех, о которых сообщали еще несколько дней назад. Общее число удачно переболевших ковидом сейчас составляет 69 463 человека.

Умерли за сутки от коронавируса 3 человека. С начала пандемии этот показатель достиг 2 238 человек.

Как сообщает омский минздрав, в регионе 542 364 человека полностью вакцинировались от ковида, дожидаются второго компонента прививки 89 842 человека. Есть и те, кто уже прошел ревакцинацию. Их в Омской области насчитывается 12 784.