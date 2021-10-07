В Омске лиственницы у здания УФСБ заменят на голубые ели

Лиственницы на Ленина заменят на ели. Фото: 2ГИС

В Омске сейчас ведутся работы по ремонту здания УФСБ на улице Ленина. Планы по его обновлению появились уже давно и в этом году начали ремонт. Закончить планируют в 2023 году. Сейчас перед зданием укладывают тротуарную плитку, уже собрали строительные леса, чтобы начать ремонт фасада.

Уже были сообщения о том, что в рамках ремонта планируют снести 15 лиственниц, которые растут вдоль здания. В пресс-службе УФСБ объяснили, что в рамках реконструкции действительно снесут старые деревья, но на том же месте высадят компенсационные голубые ели. Решение о сносе лиственниц выдали еще в апреле.