В пожарах из-за сигарет погибло 29 омичей за 2021 год

В Омске часто происходят пожары из-за непотушенных сигарет. Фото: Олег Укладов

Довольно много пожаров в Омске происходит из-за неосторожного курения. Брошенная незатушенная сигарета стала причиной 115 пожаров в этом году. Такие данные приводят в МЧС по Омской области. Некоторые были настолько серьезными, что в них гибли люди. Из-за сигарет в огне погибли 29 человек, еще 5 получили травмы, а 98 успели спасти пожарные.

Омичам напоминают, что лучше воздержаться от курения в нетрезвом виде, а также в постели или на диване. Мягкая мебель легко воспламеняется даже от тлеющего окурка. Еще одной причиной пожара из-за сигареты может стать его попадание в форточку или на балкон. Курящим рекомендуют не выбрасывать окурки в окно, а остальным омичам закрывать окна перед уходом из дома. Это действительно может оградить вас от трагедии.