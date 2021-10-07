Организатора банды сутенеров в Омске приговорили к 10 годам колонии

Всех членов банды признали виновными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске до суда дошло дело барды омичей, которые вовлекали девушек в занятие проституцией. Как узнали во время следствия, организатором выступил 49-летний омич, на него работали еще 7 человек. Они искали девушке преимущественно из сел и низким уровнем образования и предлагали заработать. Обещали стабильную зарплату и хорошие условия труда, но позже обманом, угрозами и шантажом заставляли заниматься проституцией.

Как отметили в пресс-службе полиции, всех участников банды признали виновными в вовлечении и организации занятий проституцией. Организатору суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще двоим досталось по 10 и 11 лет в колонии строгого режима, один получил 3,5 года в колонии общего режима, а остальные четверо отделались условными сроками от года до 3,5 лет.