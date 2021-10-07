В Омской области вынесли приговор сельчанам, срубившим на дрова 118 берез

По приговору суда у сообщников конфисковали трактор, на котором они ездили в лес за дровами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четверых жителей Омской области признали виновными в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В суде установлено, что в мае прошлого года одна из обвиняемых приняла от жителей села Таскатлы Колосовского района Омской области заявки на закупку дров. Чтобы выполнить заказ, она попросила троих соучастников вырубить 118 берез в соседнем лесу. После бревна распилили и продали.

Ущерб от действий сообщников составил 360 тысяч рублей. Вину они не признали.

– Суд назначил им наказание от 1 года 6 месяцев до 3-х лет лишения свободы условно. Гражданский иск Главного Управления лесного хозяйства Омской области о возмещении причиненного ущерба удовлетворен, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. –

Кроме того, в доход государства конфисковано орудие преступления (трактор с прицепом) и около 200 тысяч рублей незаконного дохода от реализации древесины.