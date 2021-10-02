День университетской символики

На площади главного корпуса первокурсников встречали развевающиеся флаги РФ, Омской области и Омского ГАУ. Традиция отмечать этот праздник зародилась 19 лет назад. Первокурсники узнали об истории вуза и его главных символах, гимне и флаге.

Праздничное мероприятие открыла проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт. С теплыми словами поздравления проректор обратилась к первокурсникам. Она отметила, что символами вуза с 103-летней историей нужно гордиться и достойно нести звание студентов и выпускников Омского государственного аграрного университета имени П.А.Столыпина.

Символы университета – это, в первую очередь, люди, которые посвятили жизнь родному аграрному университету. Символы времени – мемориальные доски, расположенные на здании главного корпуса. Об истории вуза, выдающихся ученых, внесших огромный вклад своими открытиями в развитие не только омской, но и мировой науки, говорила Наталья Константиновна Чернявская, кандидат исторических наук, председатель Совета ветеранов Омского ГАУ. Заместитель председателя Совета обучающихся университета Марине Петросян поздравила первокурсников и пожелала им не только отлично учиться, но и активно принимать участие в общественной деятельности.

Право внести флаг университета предоставили активистам и отличникам учебы: Таткало Антону, студенту 3 курса факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе, лауреату Президентской стипендии; Дмитрию Лобода, студенту 4 курса факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, который является председателем Совета обучающихся факультета; Кусанову Данияру , студенту 3 курса агротехнологического факультета, лауреату премии Губернатора Омской области и Григорьеву Максиму, студенту 4 курса факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации. Максим принимает активное участие в научной деятельности и состоит в движении РСО.

Для первокурсников прозвучал гимн университета в исполнении студии эстрадного вокала "Автограф". Слова к гимну написал преподаватель кафедры высшей геодезии Омского ГАУ Борис Валерьянович Зарайский, автор музыки- художественный руководитель академического хора Омского ГАУ "Созвучие" Анатолий Николаевич Фоминых.

Проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт вручила благодарственные письма от мэра города за активное участие в организации и проведении общегородских мероприятий в связи с празднованием Дня молодежи, их получили: Муканов Самат- магистрант 2 курса факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования; Зелинская Анастасия-студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины, председатель Совета обучающихся, которая в данный момент находится в Томске на Всероссийском конкурсе "Твой ход"; Старикова Вероника -студентка 3 курса агротехнологического факультета, которая в данный момент обучается по программе Эрасмус+ в Польше.

Совсем скоро в вузе состоится открытие Центра молодежных инициатив, но активисты уже успели провести конкурс-розыгрыш символики Омского ГАУ, подарки получили:

Андрюшенко Юлия- студентка 1 курса факультета ветеринарной медицины; Пацер Анна-студентка 1 курса факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования;

Коноваленко Полина - студентка 1 первого курса землеустроительного факультета;

Кушнаренко Сергей- студент 1 курса агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования;

Авдеенко Иван- студент 1 курса агротехнологического факультета.

Выступила со словами поздравления куратор Университетского колледжа агробизнеса, преподаватель отделения биотехнологий и права, многократная победительница конкурса "Лучший куратор колледжа" , обладатель значка "Лучший куратор университета" Елена Александровна Поединок.

Первокурсники произнесли клятву, а старшекурсники вручили старостам академических групп сувениры с символикой университета.

По традиции первокурсники возложили цветы к мемориальным местам: памятнику С.М.Кирову, мемориальному комплексу на кладбище, мемориальной стеле, памятной доске П.Л.Драверту и П.А.Столыпину.