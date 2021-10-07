Омич получил 12 лет тюрьмы за организацию нарколаборатории

Омич на 12 лет отправится за решетку за организацию нарколаборатории. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске до суда дошло дело двух приятелей, которые в начале года организовали подпольную нарколабораторию. Сначала парни сняли частный дом, а позже еще и гараж, где организовали производство. Делать собирались мефедрон. Приятели сделали 900 граммов наркотика, но отправить свой продукт покупателям начинающие наркодиллеры не успели, полиция задержала их раньше.

Один из фигурантов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассмотрят отдельно, а 26-летний омич вину в преступлении признал, сообщают в пресс-службе прокуратуры. Суд рассмотрел материалы дела и назначил омичу 12 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.