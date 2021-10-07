Омичи снова жаловались на сильные химические запахи ночью

Омичи в нескольких районах города чувствовали выбросы. Фото: ВКонтакте

Минувшей ночью омичи в соцсетях снова пожаловались на сильные химические запахи. Еще вечером около 22:00 появились сообщения от обеспокоенных горожан.

- Здравствуйте, ужасный запах в Нефтяниках на улице Малиновского. Просто дышать нечем! Воняет каким-то дихлофосом, за минуты пребывания на улице, изжога ужасная! Сколько можно нас травить? – пишет один из омичей. Под его постом другие пользователи отмечают, что тоже чувствовали неприятные запахи прошлым вечером. Сообщают, что неприятный запах разносился не только в Нефтяниках, но также накрыл и Левый берег, и Центральный округ. Такие адреса называли люди, а также отметили, что кроме химии пахнет кошачьей мочей.

В минприроды заявили, что сегодня ночью в городе наблюдались неблагоприятные метеоусловия, поэтому выбросы не рассеивались.

- Объявлен режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий) первой степени опасности с 00:00 ч. до 11:00 ч. 07.10.2021 г. для 15 предприятий города. На автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по измеряемым показателям не зафиксировано, - отметили в ведомстве.

По данным Обь-Иртышского УГМС, ночью 7 октября действительно прогнозировали неблагоприятные условия. Но уже жнем уровень загрязнений воздуха обещают пониженный.