Омского строителя оштрафовали на 300 тысяч за срыв сроков госконтракта

Суд встал на сторону прокуратуры и оштрафовал подрядчика. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске прокуратура заинтересовалась работой фирмы ООО «СПК «Сибцентрстрой» при строительстве Федерального экспериментального центра (полигона) «Детский автогород». Объект располагается на улице Завертяева в Центральном округе Омска. Стройку закончили и даже открыли, но оказалось, во время возведения были нарушения. Во время проверки выяснилось, что подрядчик постоянно нарушал график проведения работ и не укладывался в требования госконтракта, который ним заключили.

На основании этого прокуратура обратилась в суд. Суд рассмотрел представленные доказательства и назначил директору строительной компании штраф в размере 300 тысяч рублей.