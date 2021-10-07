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Общество7 октября 2021 8:25

Омского строителя оштрафовали на 300 тысяч за срыв сроков госконтракта

Оказалось, подрядчики не укладывались в сроки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Суд встал на сторону прокуратуры и оштрафовал подрядчика.

Суд встал на сторону прокуратуры и оштрафовал подрядчика.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске прокуратура заинтересовалась работой фирмы ООО «СПК «Сибцентрстрой» при строительстве Федерального экспериментального центра (полигона) «Детский автогород». Объект располагается на улице Завертяева в Центральном округе Омска. Стройку закончили и даже открыли, но оказалось, во время возведения были нарушения. Во время проверки выяснилось, что подрядчик постоянно нарушал график проведения работ и не укладывался в требования госконтракта, который ним заключили.

На основании этого прокуратура обратилась в суд. Суд рассмотрел представленные доказательства и назначил директору строительной компании штраф в размере 300 тысяч рублей.