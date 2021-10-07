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Общество7 октября 2021 8:03

Документация на рекультивацию Советской свалки в Омске прошла экоэкспертизу

Теперь проект может претендовать на федеральное финансирование
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Проект по рекультивации одной из омских свалок одобрили на федеральном уровне.

Проект по рекультивации одной из омских свалок одобрили на федеральном уровне.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске остро стоит вопрос с рекультивацией старых закрытых свалок, которые расположены в черте города. О необходимости решения этого вопроса говорили не только на региональном, но и на федеральном уровне. Необходимость рекультивации губернатор Омской области Александр Бурков обсуждал с вице-премьером Викторией Абрамченко, посещавшей Омск с рабочим визитом по вопросам экологии.

Стало известно, что проект рекультивации одной из проблемных свалок в Советском округе прошел проверку экологической экспертизы. Члены комиссии Росприроднадзора выдали положительное заключение. Теперь, как отмечают в мэрии, проект может претендовать на федеральное финансирование в рамках проекта «Экология». Эти деньги можно будет потратить на проведение рекультивации.