Документация на рекультивацию Советской свалки в Омске прошла экоэкспертизу

Проект по рекультивации одной из омских свалок одобрили на федеральном уровне. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске остро стоит вопрос с рекультивацией старых закрытых свалок, которые расположены в черте города. О необходимости решения этого вопроса говорили не только на региональном, но и на федеральном уровне. Необходимость рекультивации губернатор Омской области Александр Бурков обсуждал с вице-премьером Викторией Абрамченко, посещавшей Омск с рабочим визитом по вопросам экологии.

Стало известно, что проект рекультивации одной из проблемных свалок в Советском округе прошел проверку экологической экспертизы. Члены комиссии Росприроднадзора выдали положительное заключение. Теперь, как отмечают в мэрии, проект может претендовать на федеральное финансирование в рамках проекта «Экология». Эти деньги можно будет потратить на проведение рекультивации.