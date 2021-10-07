Омичи заметили Оксану Фадину в аэропорту

Фадина ранним утром дожидалась отправления самолета в кафе аэропорта. Фото: Николай Родькин

Многие гадали, когда же именно бывший мэр Омска Оксана Фадина отправится в Москву. После выборов, на которых чиновница прошла в Госдуму и получила мандат, она должна была отправиться в столицу. Как оказалось, улетела она утренним рейсом сегодня, 7 октября. Фадина попала в объектив камеры омского блогера и экоактивиста Николая Родькина. Он также собирался улетать и оказался в аэропорту в тоже время.

Перед отлетом бывший мэр не раз упоминала, что переживает, как новости о переезде и сам перелет перенесет ее дочь Ева. Малышка еще ни разу никуда не летала. Но на фото Оксана Фадина одна. Видимо, пока она будет обустраиваться на новом месте, дочь останется в Омске.