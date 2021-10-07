Главгосэкспертизу не прошел проект поликлиники омского онкодиспансера

Проектную документацию придется доработать. Из-за этого могут сдвинуться сроки начала строительства.

В Омске еще с 2019 года планировали строительство нового корпуса онкологического диспансера. Там должны были разместиться поликлиника на 900 посещений в смену и лечебный корпус, куда планировали перенести химиотерапевтическое и паллиативное отделения. На строительство готовы выделить 2 миллиарда рублей. Часть из этих денег уйдет на оплату услуг разработчику проекта. Для подготовки необходимой документации заключили договор с московской фирмой ООО «Центральная инжиниринговая компания», а они в качестве субподрядчика наняли омский ООО «Стройтрансуслуга».

Проект закончили, но по информации издания «СуперОмск», Главгосэкспертизу он не прошел. Сумма контракта с разработчиками проекта составила уже более 16,5 миллионов. Теперь документацию придется переделывать и дорабатывать. А это, видимо, скажется на сроках работ.