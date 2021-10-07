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Общество7 октября 2021 6:08

В минздраве рассказали, что 86% омичей, умерших от коронавируса, были старше 60 лет

Пожилым людям настоятельно рекомендуют прививаться, если для этого нет медицинских противопоказаний
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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С начала пандемии ковид выявили у 18 тысяч пожилых омичей.

С начала пандемии ковид выявили у 18 тысяч пожилых омичей.

Фото: Архив "КП"

Областной минздрав проанализировал данные по заболевшим ковидом в Омской области с начала пандемии.

Выяснилось, что самая высокая смертность – 86% от общего числа – среди людей старше 60 лет

С момента регистрации первого случая COVID-19 на территории Омской области были госпитализированы 18 086 пациентов пожилого возраста с диагнозом коронавирус.

За период вакцинации против COVID-19 на территории Омской области прививку от коронавируса сделали 251 875 человек старше 60 лет.

- Специалисты подчеркивают, что очень важно прививать именно категорию 60+, поскольку накопленные за жизнь хронические заболевания в большинстве случаев негативно влияют на течение коронавирусной инфекции, – предупреждают в минздраве.