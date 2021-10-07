В минздраве рассказали, что 86% омичей, умерших от коронавируса, были старше 60 лет

С начала пандемии ковид выявили у 18 тысяч пожилых омичей. Фото: Архив "КП"

Областной минздрав проанализировал данные по заболевшим ковидом в Омской области с начала пандемии.

Выяснилось, что самая высокая смертность – 86% от общего числа – среди людей старше 60 лет

С момента регистрации первого случая COVID-19 на территории Омской области были госпитализированы 18 086 пациентов пожилого возраста с диагнозом коронавирус.

За период вакцинации против COVID-19 на территории Омской области прививку от коронавируса сделали 251 875 человек старше 60 лет.

- Специалисты подчеркивают, что очень важно прививать именно категорию 60+, поскольку накопленные за жизнь хронические заболевания в большинстве случаев негативно влияют на течение коронавирусной инфекции, – предупреждают в минздраве.