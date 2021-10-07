В Омске потеплеет до +12

ФОТО: Андрей КУДРЯВЦЕВ

В Омске уже месяц стоит по-настоящему осенняя погода. С приходом сентября в регионе резко похолодало. Сибиряки уже давно ждут бабьего лета, и, кажется, оно придет уже в ближайшее время.

С 8 октября столбик термометра начнет резко ползти вверх. По данным синоптиков, этот день станет самым теплым в октябре. Днем воздух прогреется до +12! При этом омичей ждут солнечные дни и почти без ветра. Осадков до конца этой недели тоже не ожидается. В выходные прогнозируют тоже теплую погоду.

А вот начало недели немножко подкачает: днем будет не выше +3...+5 и с осадками, а ночами и вовсе начнет подмораживать до -3...-4. Середина следующей недели, по прогнозам, должна быть очень теплой. С 13 по 15 октября синоптики обещают днем до +10. После этого температура в Омске снова начнет постепенно понижаться.