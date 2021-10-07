В Омске неделю разыскивают рыбака, уплывшего за лодкой

Омич прислал семье фото с рыбалки, а после исчез. Фото: ВКонтакте

Помощи в поисках просят родственники 43-летнего Сергея Самой лова. Мужчина отправился на рыбалку в Омскую область на остров на Иртыше в районе села Усть-Заостровка. На место он добрался без происшествий и даже успел поймать довольно крупную щуку. Об этом он сообщил семье, прислав фото. А вот после этого на связь выходить он перестал. Как отмачают обеспокоенные родственники, на связь Сергей выходил 1 октября.

А причины волноваться у семьи есть. Очевидцы рассказали, что мужчина бросился в воду за лодкой, которую понесло течением. Выбрался ли он, не известно.

Приметы Сергея: роств около 175 сантиметров, спортивного телосложения, коротко стрижен с залысинами на лбу, глаза серо-голубые, борода с проседью.

Во время исчезновения был одет в тёмные штаны, камуфляжную куртку, черную ветровку и кепку цвета хаки.